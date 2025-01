Manifestazioni contro l’estrema destra in tutta la Germania

Keystone-SDA

Le manifestazioni contro il partito di estrema destra AfD hanno riunito oggi decine di migliaia di persone in Germania per chiedere un "fuoco di sbarramento" contro il partito, accusato di minacciare la democrazia, un mese prima delle elezioni generali.

2 minuti

(Keystone-ATS) I raduni più grandi si sono svolti a Berlino e Colonia, con circa 35.000 e 20.000 manifestanti rispettivamente, secondo la polizia, mentre gli organizzatori hanno stimato in 100.000 il numero di persone nella capitale tedesca.

Davanti all’emblematica Porta di Brandeburgo, hanno formato un “mare di luce per la democrazia” con i loro telefoni cellulari, brandendo lettere che formavano la parola “Resistenza”. Diverse organizzazioni hanno indetto manifestazioni in circa sessanta città, a quattro settimane dalle elezioni del 23 febbraio per il parlamento tedesco. L’AfD è al secondo posto nei sondaggi con il 20% delle intenzioni di voto, dietro alla CDU/CSU conservatrice con circa il 30%.

L’affluenza ai cortei si è rivelata maggiore del previsto. I manifestanti hanno marciato pacificamente sotto lo slogan “Blocchiamo la strada”, portando cartelli con scritto “Fuori i nazisti” e “AfD non è un’alternativa”, in riferimento al partito di estrema destra Alternativa per la Germania. Gli slogan erano rivolti anche al leader del partito conservatore CDU, Friedrich Merz, favorito per il cancellierato e sostenitore di un radicale inasprimento della politica migratoria, con il timore che potesse essere tentato di rompere il “cordone sanitario” dei partiti politici tedeschi che rifiutano qualsiasi alleanza con l’AfD. Una manifestazione si è tenuta anche ad Aschaffenburg, nel sud della Baviera, dove questa settimana un attacco mortale con coltello in un parco, attribuito a un afghano illegale, ha riacceso il dibattito sull’immigrazione. (ANSA-AFP).