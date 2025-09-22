La televisione svizzera per l’Italia

Manifestazione nelle Filippine, 49 arresti, 70 agenti feriti

Keystone-SDA

La polizia filippina ha arrestato 49 persone sospettate di aver lanciato pietre, bottiglie e bombe incendiarie contro gli agenti mentre nella capitale Manila si svolgeva una pacifica manifestazione anticorruzione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riporta AP. Le persone arrestate sono anche sospettate di aver bloccato strade e ponti pesantemente sorvegliati che conducono al palazzo presidenziale, stando a quanto riferito da funzionari e testimoni. Gli scontri fuori dal palazzo, durati diverse ore, si sono verificati mentre oltre 33’000 altri manifestanti si radunavano in un parco storico e presso un monumento alla democrazia a Manila.

Un centinaio di manifestanti hanno inscenato violenze, spaccato vetrine e attaccato le forze di sicurezza, ferendo una settantina di agenti.

Alcuni sventolavano bandiere filippine e mostravano cartelloni con slogan anticorruzione, altri la bandiera con teschio e tibie associato al manga One Piece già visto in recenti proteste in Indonesia, Nepal e in Francia. Non si sa se il presidente Marcos Jr. si trovasse nel palazzo di Malacanang durante gli scontri.

Dopo gli arresti, la polizia ha dichiarato che la situazione era “sotto controllo”, ma di non aver ancora individuato i responsabili delle violenze.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR