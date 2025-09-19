Mangiare da soli al ristorante e boom delivery, le nuove tendenze

Nuove dinamiche emergono nella ristorazione in Europa alle prese, nel post pandemia, con consumatori che stanno trovando un equilibrio tra gratificazione e convenienza, salute e praticità, occasioni sociali e cene in solitaria.

(Keystone-ATS) In particolare la spesa per le cene in solitaria è aumentata del +153% tra il 2010 e il 2019 e ora rappresenta il 15,6% delle visite ai ristoranti full-service, in crescita rispetto a solo il 9,4% del 2016.

Ciò è dovuto a stili di vita urbani, lavoro ibrido e caffè digital-first che rendono normali le occasioni del “tavolo per uno”. Ad evidenziarlo una indagine di Circana, impresa specializzata nelle ricerche di mercato, presentata oggi all’European Foodservice Summit 2025 ad Amsterdam.

I consumatori di Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna (i “Big Five “) spendono più che mai per mangiare fuori casa, ma lo fanno con una minore frequenza. In particolare tra giugno 2019 e giugno 2025, la spesa dei consumatori per la ristorazione è aumentata del 10%, raggiungendo livelli record, tuttavia il numero totale delle presenze rimane il 10% al di sotto dei livelli pre-pandemia.

Nel frattempo la ristorazione per le occasioni sociali, come gli apericena, è in aumento, rappresentando il 31% di tutte le presenze nel corso dei 12 mesi fino a giugno 2025 (in aumento rispetto al 29,8% del 2021). Ma è il delivery che sta ridefinendo il modo di mangiare fuori casa in tutta Europa. Per molti, mangiare “fuori” ora significa restare a casa, con due terzi delle occasioni di delivery che sostituiscono la cucina casalinga. Per gli operatori, conclude l’analisi di Circana, il successo è sempre più legato agli investimenti nel digitale e nel delivery, e si adatteranno ai cambiamenti nelle priorità legate alla salute e allo stile di vita,.