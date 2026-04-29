Mandato d’arresto per ex capo Fbi Comey, la vendetta di Trump

Keystone-SDA

Per la prima volta nella storia americana un ex direttore dell'Fbi non solo è stato incriminato, due volte, ma potrebbe essere messo dietro le sbarre con l'accusa di aver minacciato di morte il presidente degli Stati Uniti.

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(Keystone-ATS) James Comey, nominato da Barack Obama e confermato dal tycoon durante il suo primo mandato, è stato accusato per un post su Instagram di un anno fa in cui si vedeva una serie di conchiglie a formare i numeri “86 47”, accompagnata dal commento “una curiosa formazione di conchiglie durante la mia passeggiata in spiaggia”. Nel gergo della ristorazione, il numero “86” indica l’atto di eliminare o rimuovere definitivamente una voce dal menu, mentre il “47” farebbe riferimento, secondo le accuse, al 47° presidente Usa, Trump.

Il post, poi cancellato da Comey con la giustificazione di “non essersi reso conto che alcune persone associano quei numeri alla violenza” e di essere “contrario alla violenza di qualsiasi tipo”, fu subito interpretato dai repubblicani come una minaccia contro The Donald. L’allora segretario del Dipartimento per la sicurezza interna, Kristi Noem, annunciò che l’ex capo dell’Fbi sarebbe stato oggetto di un’indagine per quello che lei definì un incitamento “all’assassinio” del tycoon. La direttrice dell’Intelligence Nazionale, Tulsi Gabbard, disse che avrebbe dovuto essere “messo dietro le sbarre per questo fatto” e di essere “molto preoccupata” per la vita di Trump.

Ieri un gran giurì del Distretto orientale della North Carolina ha emesso un atto d’accusa per due capi d’imputazione. Il primo è di aver minacciato con consapevolezza e volontà “di uccidere e di infliggere lesioni fisiche” al presidente americano, mentre il secondo è di “aver trasmesso consapevolmente e volontariamente una comunicazione interstatale contenente una minaccia di morte” a Trump, nelle parole dell’attorney general Todd Blanche. Il ministro della Giustizia ad interim ha ricordato che malgrado “il caso sia unico, e questa incriminazione spicchi per il nome dell’imputato, la sua presunta condotta è dello stesso genere che non tollereremo mai e che indagheremo sempre e perseguiremo sempre”.

Si tratta di un’accelerazione da parte dell’ex avvocato del tycoon, in linea con la volontà del presidente di vendicarsi contro i suoi nemici che lo ha portato a silurare Pam Bondi, accusata di non essere abbastanza incisiva.

Comey ha ribadito la sua innocenza e si è detto fiducioso che sarà scagionato in tribunale in un video pubblicato su Substack. “Non finirà qui. Tuttavia, per quanto mi riguarda, nulla è cambiato. Sono ancora innocente. Non ho ancora paura. E continuo a credere nell’indipendenza della magistratura federale”, ha dichiarato Comey. “È però fondamentale che tutti noi ricordiamo una cosa: questo non è il modo in cui il dipartimento di Giustizia dovrebbe operare. La buona notizia è che, giorno dopo giorno, ci avviciniamo sempre più al ripristino di quei valori. Non perdete la speranza”, ha detto il funzionario, che a settembre era stato accusato di aver mentito al Congresso durante un’audizione nel settembre del 2020 sul Russiagate. A novembre il caso era stato archiviato dalla procuratrice di Manhattan Letitia James.