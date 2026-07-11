Mandati comparizione a reporter Nyt per notizie su Air Force One

Keystone-SDA

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L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times, dopo che il quotidiano ha pubblicato nei giorni scorsi articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One, donato dal Qatar al presidente Trump.

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(Keystone-ATS) Lo denuncia il quotidiano Usa, sottolineando che i mandati mirano a costringere i giornalisti a testimoniare mercoledì davanti a un gran giurì federale a Manhattan e rappresentano “una straordinaria escalation negli sforzi del presidente Trump per minacciare e intimidire le testate giornalistiche indipendenti”, scrive Nyt.

In alcuni casi, i mandati sono stati consegnati da agenti federali che si sono presentati a casa dei giornalisti. Le citazioni contengono pochi dettagli, chiedendo solo ai giornalisti di testimoniare “in merito a una presunta violazione della legge penale federale”.

Sono state emesse da Jay Clayton, procuratore degli Stati Uniti a Manhattan. Clayton, a capo di uno dei più importanti uffici di polizia del Paese, è stato recentemente nominato da Trump direttore dell’intelligence nazionale.

“L’arrivo di agenti federali alla porta dei giornalisti dovrebbe sconvolgere la coscienza di ogni americano che crede nella Costituzione e nella libertà di stampa che essa protegge”, ha dichiarato David McCraw, responsabile legale della redazione del Times.

“I nostri giornalisti riportano i fatti e promuovono il diritto del pubblico americano di sapere come opera il proprio governo e come vengono utilizzati i soldi dei contribuenti”, ha scritto McCraw. “Questo atto sfacciato non dovrebbe essere considerato altro che un tentativo di impedire al pubblico di sapere cosa sta succedendo nel proprio Paese, intimidendo i giornalisti e impedendo loro di svolgere il proprio lavoro”.

Tra i giornalisti del Times che hanno ricevuto le citazioni figurano Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager ed Eric Schmitt, che mercoledì avevano riportato la notizia della partenza di Trump dalla Turchia a bordo del vecchio Air Force One per motivi di sicurezza, su suggerimento dei servizi segreti.

Giovedì, il New York Times ha riportato che il nuovo Air Force One, un Boeing 747-8 donato dal Qatar, era privo di alcune delle caratteristiche di sicurezza avanzate dei modelli precedenti, tra cui la capacità di difesa antimissile. Entrambi gli articoli citavano fonti che parlavano a condizione di anonimato per discutere di questioni di sicurezza sensibili.

Prima della pubblicazione dell’articolo di mercoledì, un alto funzionario dell’Fbi ha contattato il New York Times chiedendo di sospendere la pubblicazione, definendola una questione di sicurezza nazionale, secondo quanto riferito da una persona a conoscenza della conversazione. Il funzionario dell’Fbi ha parlato con un giornalista e un redattore senior della redazione di Washington del New York Times; il funzionario si è rifiutato di spiegare la questione di sicurezza quando gli è stato chiesto.