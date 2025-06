Mamdani dichiara vittoria alle primarie di New York, Cuomo battuto

Keystone-SDA

Zohran Mamdani dichiara vittoria alle primarie democratiche di New York dopo aver accumulato un vantaggio tale da spingere l'ex governatore Andrew Cuomo ad ammettere la sconfitta.

2 minuti

(Keystone-ATS) Anche se ci vorranno ancora giorni per i risultati finali, la possibile vittoria di Mamdani è un colpo all’establishment con ripercussioni in tutto il partito in un momento in cui i democratici cercano una risposta a Donald Trump dopo la sconfitta di novembre.

Mamdani, il 33enne socialista che chiede più tasse ai ricchi e ha criticato il sostegno americano a Israele per Gaza, è stato appoggiato dalla deputata Alexandra Ocasio-Cortez e dal senatore Bernie Sanders. Se vincesse a novembre sarebbe il primo sindaco musulmano di New York. “Abbiamo fatto la storia”, ha detto Mamdani.

“Ha vinto. Non è stata la nostra serata. È stata la serata di Mamdani”, ha ammesso Cuomo, che non è riuscito nell’impresa di tornare in politica dopo la serie di scandali che lo hanno travolto.

Nato in Uganda da genitori indiani, Mamdani ha ottenuto il 43,5% dei voti contro il 36,3% di Cuomo, secondo quanto ha reso noto la Commissione Elettorale di New York. I risultati definitivi saranno annunciati dalla Commissione il primo luglio. Durante l’elezione è stato espresso il voto per preferenza, che consente ai newyorkesi di scegliere fino a cinque candidati in ordine di preferenza.

Se verrà confermata la sua elezione, Mamdani ha promesso che sarà “un modello per il Partito Democratico” e cercherà di tracciare una strada da seguire durante il secondo mandato del presidente Donald Trump.