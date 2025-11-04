Mamdani: Cuomo il miglior candidato sindaco per Trump, non per NY

Keystone-SDA

"Il movimento Maga sostiene" Andrew Cuomo, ritenuto da Donald Trump il "miglior sindaco per lui e la sua amministrazione, non per New York".

(Keystone-ATS) Lo ha detto Zohran Mamdani, il socialista candidato democratico a sindaco della Grande Mela, rispondendo al presidente che nelle ultime ore ha appoggiato Cuomo a sindaco.

Trump e Elon Musk – ha aggiunto Mamdani – hanno paura del “mio programma” e temono che “realizzeremo ciò per cui ci siamo candidati”.

“Votate” per Andrew Cuomo: con il “comunista” Zohran Mamdani sindaco, New York “ha zero chance di successo”. Aveva affermato in precedenza il presidente sul suo social Truth, sottolineando che una vittoria di Mamdani sarebbe un “completo e totale disastro”.

Con la vittoria di Mamdani “è altamente improbabile che io contribuisca con fondi federali, oltre al minimo richiesto”, ha ribadito. Un voto per il candidato repubblicano Curtis “Sliwa è un voto per Mamdani. Che vi piaccia o meno Cuomo, non avete altra scelta. Dovete votare per lui e sperare che faccia un lavoro fantastico. È capace di farlo, Mamdani no”, ha aggiunto Trump.