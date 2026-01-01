La televisione svizzera per l’Italia

Mamdami ha prestato giuramento come nuovo sindaco di New York

Keystone-SDA

Zohran Mamdani, il giovane emergente della sinistra statunitense, ha prestato giuramento stamattina per assumere la carica di sindaco di New York per un mandato di quattro anni che lo vedrà sicuramente confrontarsi con il presidente Donald Trump.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il trentaquattrenne democratico ha prestato giuramento in una fermata della metropolitana abbandonata sotto il Municipio poco dopo mezzanotte, prendendo il timone della città più grande degli Stati Uniti. Sarà il primo sindaco musulmano di New York.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR