Maltempo in Lombardia, treno fermato a pochi metri voragine

Keystone-SDA

La linea ferroviaria Milano-Lecco è stata sospesa per l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a fermare un treno a pochi metri da una voragine causata dal maltempo nei pressi della stazione ferroviaria di Bulciago (Lecco).

(Keystone-ATS) Si tratta di una delle zone più colpite dalla forte perturbazione temporalesca della scorse ore.

Numerosi i disagi e le richieste di soccorso per allagamenti, smottamenti e alberi pericolanti, oltre che nella provincia di Lecco in quelle di Como e di Varese, dove proseguono le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza delle aree colpite.

Nel lecchese la zona più colpita dal maltempo è – come accennato – proprio quella di Bulciago e comuni limitrofi. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco per allagamenti, smottamenti e alberi pericolanti, soprattutto nella zona della Brianza lecchese.

A causa delle forti precipitazioni, nel Comasco i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’evacuazione di alcune abitazioni nei comuni di Torno e Blevio, colpiti dall’esondazione di diversi torrenti montani. Alcuni automobilisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati all’interno dei propri veicoli. La Strada Provinciale Lariana è chiusa al traffico per allagamenti e smottamenti.

Una trentina gli interventi per allagamenti e alberi abbattuti in provincia di Varese, in particolare nelle zone di Sesto Calende e di Vergiate. A Cuveglio nella prima mattinata due auto si sono scontrate probabilmente a causa della scarsa visibilità per la pioggia. Una delle due macchine si è ribaltata sul fianco. I vigili del fuoco hanno aiutato i soccorritori a raggiungere l’automobilista ferito – in modo non grave – rimasto bloccato nell’abitacolo.

