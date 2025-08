Malta: “politico” ticinese condannato per molestie sessuali

Keystone-SDA

Uno svizzero di 59 anni - secondo vari siti un ticinese già candidato per il Centro al legislativo di un Comune del Locarnese -, è stato condannato a Malta a una pena detentiva di due anni sospesa con la condizionale.

(Keystone-ATS) L’uomo avrebbe ammesso di aver molestato sessualmente una donna delle pulizie.

Stando al quotidiano zurighese Blick, che stamane riportava la notizia, la sentenza è stata resa nota l’altro ieri, mentre i fatti sono avvenuti il giorno prima, domenica.

Il tribunale ha accolto la richiesta della difesa di vietare la pubblicazione del nome dell’imputato, in quanto si tratta di una “persona politicamente esposta” e la vicenda potrebbe avere gravi conseguenze per la sua carriera.

Contattato da Keystone-ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha indicato di essere a conoscenza del caso. L’ambasciata svizzera a Roma è in contatto con le autorità di polizia competenti a Malta. Per motivi di protezione dei dati e della sfera privata, il DFAE non può fornire ulteriori informazioni.