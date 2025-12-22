Malattie cardiovascolari la prima causa di morte in Svizzera

Keystone-SDA

Le malattie cardiovascolari hanno provocato oltre un quarto dei decessi registrati l'anno scorso tra la popolazione residente permanente in Svizzera.

1 minuto

(Keystone-ATS) Queste patologie sono in particolare la prima causa di morte fra le donne, mentre tra gli uomini il principale fattore letale è il cancro.

Secondo dati divulgati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST), nel 2024 sono decedute quasi 72’000 persone, ossia circa 37’000 donne e circa 35’000 uomini. Ventimila di queste morti è da ricondurre a malattie cardiovascolari.

Per 18’000 persone è invece stata fatale la battaglia contro un tumore, si legge in una nota. Per quanto riguarda la demenza, i decessi sono stati oltre 6500, di cui i due terzi di sesso femminile.

Le malattie al cuore e al sistema circolatorio sono state come detto la prima causa di morte fra le donne, con una percentuale che sfiora il 29%, davanti al cancro (22%). Posizioni invertite per gli uomini, con i tumori che, seppur di poco (28% a 27%), hanno fatto più vittime di infarti e ictus.

Per quel che concerne il tasso di mortalità, in entrambi i sessi è sceso quello relativo alle malattie cardiovascolari, ma è aumentato quello del cancro. Doppio calo anche per il tasso legato a cause di morte esterne, ovvero soprattutto incidenti, reati di violenza e suicidi.