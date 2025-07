Maja Riniker ha vissuto attacco droni durante viaggio in Ucraina

Durante il suo viaggio in Ucraina, la presidente del Consiglio nazionale, Maja Riniker (PLR/AG), ha dovuto trascorrere due ore in un rifugio antiatomico, a causa di attacchi di droni russi. L'allarme è scattato nel cuore della notte, ieri alle 01:30, mentre dormiva.

(Keystone-ATS) L’argoviese si trovava in quel momento nella città di Vinnycja, nel centro del Paese, ultima tappa della sua visita di tre giorni in Ucraina, come ha spiegato lei stessa in un’intervista pubblicata oggi dai giornali del gruppo CH Media. Al viaggio partecipava anche il consigliere nazionale Laurent Wehrli (PLR/VD), presidente della Commissione di politica estera del Consiglio nazionale.

Nonostante tutto, Maja Riniker ha dichiarato di essersi sempre sentita al sicuro durante il viaggio, poiché la maggior parte degli incontri si è svolta due piani sottoterra. Ha sottolineato come questa situazione sia ormai la normalità per la popolazione civile da quasi quattro anni. “È un peso enorme”, ha commentato.