Maja Riniker a Blatten, rafforzare basi legali in caso catastrofi

Oggi, tenendo un discorso a Blatten - il comune vallesano travolto da una frana il 28 maggio scorso - la presidente del Consiglio nazionale Maja Riniker (PLR/AG) ha chiesto una nuova base legale per rafforzare gli aiuti in caso di catastrofi naturali.

(Keystone-ATS) “La solidarietà non può essere imposta, ma la prevenzione sì. La frana dimostra l’urgenza di nuove misure”, ha detto la prima cittadina della Svizzera. “Ora è necessario trarre insegnamenti per il futuro”, ha aggiunto Riniker nel villaggio vallesano devastato dal disastro ambientale. “La Confederazione deve essere in grado di reagire rapidamente e con chiarezza anche in caso di eventi futuri, garantendo parità di trattamento, certezza del diritto e fiducia nello Stato”, ha sottolineato l’argoviese.

Per la presidente del Consiglio nazionale “il cambiamento climatico comporterà ulteriori sfide, alle quali bisogna essere preparati”. È compito e responsabilità della politica sostenere ora gli abitanti di Blatten in questo nuovo inizio, ha aggiunto.

Interpellata dall’agenzia Keystone-ATS, Riniker ha spiegato che sono necessarie discussioni approfondite per affrontare a medio e lungo termine le catastrofi causate dal riscaldamento globale, ad esempio nell’ambito della pianificazione territoriale, ma anche per quanto riguarda le misure di protezione e i mezzi finanziari. La liberale-radicale ha inoltre fatto appello alla coesione tra le regioni rurali e urbane della Svizzera.

“La visita a Blatten mi ha sconvolta”, ha dichiarato Riniker. “Qua si percepisce chiaramente il dolore dei residenti che hanno perso tutto”, ha aggiunto. Sul posto, la proprietaria di un albergo si è confidata con la presidente del Consiglio nazionale raccontandole la sua commovente storia.

“Parlando con il sindaco del comune, mi sono resa conto che il nemico più grande delle persone colpite dalla catastrofe è il tempo. La gente soffre e ha urgente bisogno di nuove prospettive e di un nuovo inizio”, ha evidenziato Riniker.

A Keystone-ATS la prima cittadina della Svizzera ha poi rivelato di essere estremamente preoccupata anche per la situazione che affligge il villaggio retico di Brienz/Brinzauls, passato ieri nuovamente alla fase rossa. “Ma ho grande fiducia nelle forze di intervento e nella autorità, che con misure tempestive salvano vite umane”, ha detto.

L’accesso alla località grigionese è stato nuovamente chiuso completamente da lunedì a causa del rischio di una grande frana e di una rapida colata detritica. Le masse rocciose che sovrastano il villaggio si sono recentemente mosse a tal punto da minacciare di cadere. Nel peggiore dei casi, fino a 2,2 milioni di metri cubi di roccia potrebbero precipitare verso il villaggio e proseguire in direzione dell’Albula, causando gravi danni, stimano gli esperti.