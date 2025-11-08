Magyar, Trump offre un salvagente a Orban in vista del voto
"Trump sta offrendo a Orban un'ancora di salvezza, un salvagente politico ed economico in vista delle elezioni". Lo afferma il leader dell'opposizione democratica ungherese Peter Magyar tornando a commentare l'accordo raggiunto tra Donald Trump e il premier ungherese.
(Keystone-ATS) “L’esenzione dalle sanzioni è valida per un anno, proprio mentre la campagna elettorale sta per iniziare, visto che si voterà ad aprile”, prosegue Magyar.
“Orban potrà ora fare campagna elettorale affermando di essere il migliore amico di Trump e presumibilmente evitare ulteriori aumenti dei prezzi dell’energia, il che potrebbe contribuire a contenere l’inflazione nel breve termine”, ha concluso Magyar.