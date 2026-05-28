Magyar, “lavoriamo per accordo su fondi Ue bloccati entro domani”

Keystone-SDA

Ha preso il via la prima missione da premier di Peter Magyar a Bruxelles. Il leader ungherese è partito da Budapest diretto nella capitale europea nel tentativo di ottenere almeno una cornice d'intesa con Ursula von der Leyen sui fondi Ue congelati.

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(Keystone-ATS) “L’intero governo sta lavorando per raggiungere entro domani un accordo con la presidente della Commissione europea sul rientro di migliaia di miliardi di fiorini di risorse europee”, ha scritto Magyar sui social prima di raggiungere la capitale belga. Al suo fianco anche la vicepremier e ministra degli Esteri, Anita Orban.