Maggioranza è favorevole ad inasprimento norme per UBS

La maggioranza degli svizzeri è favorevole a un inasprimento delle norme sul capitale proprio imposte a UBS da parte della Confederazione.

(Keystone-ATS) Ciò vale indipendentemente dal sesso, dalla fascia d’età o dall’appartenenza politica. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi per conto di “20 Minuten” e di Tamedia.

La maggioranza degli intervistati considera una perdita l’eventuale trasferimento della sede centrale di UBS fuori dalla Svizzera a causa di un inasprimento delle norme sul capitale proprio. Il 65% degli interrogati ha risposto “sì” o “piuttosto sì” a una domanda in tal senso. Anche questa opinione era condivisa da tutti i generi, fasce d’età e simpatie politiche.

Secondo il sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Leewas, il 25% degli intervistati ritiene invece che il trasferimento di UBS “non sarebbe” una perdita o “piuttosto non lo sarebbe”.

I risultati del sondaggio si basano su circa 24’500 risposte fornite tra il 25 e il 28 settembre da partecipanti provenienti dalla Svizzera tedesca, dalla Romandia e dal Ticino. Il margine di errore del campione è pari a +/- 1,9 punti percentuali.

