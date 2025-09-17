La televisione svizzera per l’Italia

Maestro dell’horror Dario Argento ospite del Filmpodium di Zurigo

Keystone-SDA

Il regista italiano Dario Argento sarà ospite del Filmpodium di Zurigo sabato 4 ottobre. In occasione dell'85esimo compleanno del maestro del brivido, il cinema zurighese gli rende omaggio con una retrospettiva di suoi film dal 1° ottobre al 15 novembre.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Dario Argento: Alle Farben der Angst” (Dario Argento: tutti i colori della paura), è questo il titolo dell’omaggio, si legge sul sito web del Filmpodium. La retrospettiva include alcune delle sue pellicole più note, tra cui “Profondo rosso” (1975) e “Suspiria” (1977).

Il regista italiano, che ha compiuto 85 anni il 7 settembre, sarà a Zurigo sabato 4 ottobre alle 19:00 per discutere dei suoi film, “delle sue ossessioni e paure” con il cocuratore del programma a lui dedicato Johannes Binotto, indica il Filmpodium. La discussione si terrà in italiano con traduzione in tedesco.

Il programma omaggio “crea anche collegamenti trasversali con i suoi modelli e compagni di viaggio”, si legge ancora sul sito web del Filmpodium, verranno infatti proiettati alcuni film di altri registi quali “Vortex” (2021) di Gaspar Noé, “Blow-up” (1966) di Michelangelo Antonioni nonché la versione originale di “Biancaneve e i sette nani” (1937).

Sabato 1° novembre si terrà poi una serata speciale intitolata “3xhorror: l’universo di Dario Argento”, in cartellone, fra le altre cose, ci sono tre pellicole: “Il fantasma del palcoscenico” (1975) di Brian de Palma, “Deliria” (1987) del regista italiano Michele Soavi e “Dèmoni” (1985) di Lamberto Bava, figlio del celebre Mario Bava, maestro del cinema horror italiano. Alla sceneggiatura di quest’ultimo film ha lavorato anche Argento.

https://filmpodium.ch/

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR