Maduro annuncia ulteriori arresti di “criminali oppositori”

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il governo di Nicolás Maduro ha avvertito che nelle prossime ore ci saranno nuovi arresti di persone definite “criminali”, mentre difensori dei diritti umani e agenzie delle Nazioni Unite denunciano detenzioni arbitrarie in un clima di “terrorismo di stato”.

“Nelle prossime ore e nei prossimi giorni conoscerete i piani criminali che sveleremo in tempo reale e i criminali che stiamo prendendo: sno piani fascisti, diabolici”, ha detto il presidente venezuelano durante un evento ufficiale.

Maduro ha poi sottolineato il lavoro “straordinario” degli apparati di sicurezza, di intelligence e di controspionaggio, nonché di “amici” che lo informano in anticipo su tutto ciò che accade. “Non posso rivelare tutto, perché l’indagine è troppo avanzata e ogni dettaglio che dico fornisce piste a coloro che stiamo per catturare”, ha aggiunto.

Intanto il ministro degli interni Diosdado Cabello ha detto che sono in carcere undici persone per un “attacco terroristico” al sistema elettrico nazionale il 30 agosto, quando un guasto lasciò il Paese senza luce per circa undici ore. Secondo gli esperti, il blackout sarebbe però stato causato da un fulmine.