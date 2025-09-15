La televisione svizzera per l’Italia

Madrid, 2 arresti e 22 agenti contusi in proteste pro Palestina

Keystone-SDA

Due persone sono state arrestate e 22 agenti sono rimasti contusi negli scontri durante le preteste pro Palestina ieri a Madrid.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La manifestazione ha provocato l’interruzione della tappa finale della Vuelta de España, secondo quanto ha confermato oggi il delegato del governo nella Comunità di Madrid, il prefetto Francisco Martin.

“È stata un’espressione importante di migliaia e migliaia di persone che sono scese in strada a manifestare in maniera pacifica”, ha dichiarato Marin in un’intervista alla Radio Nacional de Espana (Rne). “Non dobbiamo permettere che nessuno mascheri come violenza quella che è stata una manifestazione in maggioranza pacifica”, ha ribadito il prefetto.

In relazione alle critiche mosse dal sindaco e dalla presidente della Comunità di Madrid alle proteste e all’operativo delle forze dell’ordine messo in campo (che ha mobilitato oltre 1.500 agenti di polizia e Guardia Civil), Martin ha sottolineato che le manifestazioni sono state “un’espressione di massa impossibile da contenere e reprimere”, alla quale hanno partecipato oltre 100.000 persone.

“Per quanto si ponga l’attenzione su incidenti puntuali, che condanniamo, non si può mascherare come violenza quella che è stata una straordinaria manifestazione pacifica che ha inviato un messaggio di dignità contro la barbarie e il genocidio di Gaza”, ha sottolineato il delegato del governo a Madrid. “A qualcuno piace che il popolo resti in silenzio”, ha concluso.

