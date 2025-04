Macron solidale con Al Sisi per il sostegno a Gaza

Keystone-SDA

Il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato oggi la città egiziana di Al Arish insieme al presidente Abdel Fattah Al Sisi, nel quadro della sua "visita ufficiale di alto livello" in Egitto.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha confermato l’ambasciatore Mohamed El-Shenawy, portavoce ufficiale della presidenza egiziana, precisando in un messaggio su Facebook che la visita ha voluto “affermare la solidarietà della Francia” con “gli sforzi importanti” compiuti dal Cairo per “accogliere e curare i feriti tra il popolo palestinese” colpito dalla “brutale aggressione israeliana nella Striscia di Gaza”.

I due presidenti hanno visitato “l’ospedale di Al-Arish” e incontrato “un certo numero di palestinesi feriti”, in particolare “donne e bambini”. La visita ha incluso anche il centro logistico della Mezzaluna rossa egiziana destinato a “raccogliere gli aiuti umanitari” forniti dall’Egitto e da altri Paesi alla popolazione di Gaza.

Sempre come riferito dal portavoce, il ministro della Salute e della Popolazione e vicepremier con delega allo Sviluppo umano, Khaled Abdel Ghaffar, ha illustrato a Macron e Al Sisi gli interventi in corso per assistere i palestinesi provenienti dalla Striscia. L’Egitto ha “accolto circa 107’000 palestinesi”, di cui “27’000 bambini sono stati vaccinati”. Gli “ospedali egiziani hanno ricevuto oltre 8’000 palestinesi feriti”, accompagnati da “16’000 accompagnatori”, effettuando “più di 5’160 interventi chirurgici”. Attualmente i palestinesi sono ospitati in “176 ospedali” distribuiti in “24 governatorati”, con “alloggio e cibo forniti a tutti i loro accompagnatori”.