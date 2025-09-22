La televisione svizzera per l’Italia

Macron riconosce Stato Palestina ‘nel nome della pace’

Keystone-SDA

"La Francia dichiara di riconoscere lo Stato di Palestina nell'interesse della pace". Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al vertice che ospita con l'Arabia Saudita all'Onu ricevendo un applauso scrosciante dalla sala.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Questo riconosce che i palestinesi non sono gente di troppo sulla Terra”, ha aggiunto.

“È arrivato il tempo di fermare la guerra, il massacro, è arrivato il tempo della pace” a Gaza e in Medio Oriente, ha detto Emmanuel Macron aprendo la conferenza di alto livello all’Onu per la soluzione dei due stati e sottolineando l'”urgenza” di una soluzione.

“Niente giustifica la guerra in corso a Gaza. Niente. “Al contrario, tutto ci obbliga a porvi fine definitivamente, visto che non l’abbiamo fatto prima. Dobbiamo farlo per salvare vite umane”.

Macron ha affermato di volere il rispetto della promessa della Carta delle Nazioni Unite di “due Stati che vivono fianco a fianco in pace e sicurezza”. Ma Israele sta espandendo la sua operazione militare a Gaza, ha proseguito, con centinaia di migliaia di persone sfollate, ferite, affamate, traumatizzate, le loro vite distrutte, nonostante Hamas sia stata significativamente indebolita.

“Non cesseremo lotta a antisemitismo”

“Non interromperemo mai la lotta esistenziale contro l’antisemitismo”, ha inoltre precisato il presidente francese, che ha esordito il suo discorso denunciando l’attacco del 7 ottobre e chiedendo che i 48 ostaggi ancora nelle mani di Hamas siano rilasciati. “Non dimenticheremo mai il 7 ottobre”, ha detto Macron

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR