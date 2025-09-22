Macron riconosce Stato Palestina ‘nel nome della pace’

Keystone-SDA

"La Francia dichiara di riconoscere lo Stato di Palestina nell'interesse della pace". Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al vertice che ospita con l'Arabia Saudita all'Onu ricevendo un applauso scrosciante dalla sala.

(Keystone-ATS) “Questo riconosce che i palestinesi non sono gente di troppo sulla Terra”, ha aggiunto.

“È arrivato il tempo di fermare la guerra, il massacro, è arrivato il tempo della pace” a Gaza e in Medio Oriente, ha detto Emmanuel Macron aprendo la conferenza di alto livello all’Onu per la soluzione dei due stati e sottolineando l'”urgenza” di una soluzione.

“Niente giustifica la guerra in corso a Gaza. Niente. “Al contrario, tutto ci obbliga a porvi fine definitivamente, visto che non l’abbiamo fatto prima. Dobbiamo farlo per salvare vite umane”.

Macron ha affermato di volere il rispetto della promessa della Carta delle Nazioni Unite di “due Stati che vivono fianco a fianco in pace e sicurezza”. Ma Israele sta espandendo la sua operazione militare a Gaza, ha proseguito, con centinaia di migliaia di persone sfollate, ferite, affamate, traumatizzate, le loro vite distrutte, nonostante Hamas sia stata significativamente indebolita.

“Non cesseremo lotta a antisemitismo”

“Non interromperemo mai la lotta esistenziale contro l’antisemitismo”, ha inoltre precisato il presidente francese, che ha esordito il suo discorso denunciando l’attacco del 7 ottobre e chiedendo che i 48 ostaggi ancora nelle mani di Hamas siano rilasciati. “Non dimenticheremo mai il 7 ottobre”, ha detto Macron