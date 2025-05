Macron pensa a ‘diversi referendum’, primo quello su fine vita

Keystone-SDA

Il presidente francese Emmanuel Macron vuole organizzare nel Paese "diversi referendum nei prossimi mesi" e "contemporaneamente".

(Keystone-ATS) In particolare, durante una trasmissione di poco meno di 3 ore in diretta su TF1, Macron ha parlato del referendum sul “fine vita”, sul quale è intenzionato a far intervenire i francesi con una consultazione popolare nel caso di un blocco del progetto di legge in Parlamento.

Macron ha lanciato un appello a lasciare che il testo percorra il suo iter parlamentare. Se non sarà così, Macron non esclude il ricorso ad un referendum che potrebbe prendere la forma di “un percorso per sbloccare” la delicata questione. Macron ha poi parlato di altre “grandi riforme economiche”, dal campo dell’istruzione a quello sociale, sul quale si potrebbero consultare i francesi. Quanto al tema dell’immigrazione, Macron “non vede come possa rientrare nelle condizioni poste dall’articolo 11” della Costituzione.