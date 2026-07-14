Macron attribuisce la Legion d’Onore a Keir Starmer
Il presidente francese Emmanuel Macron ha attribuito il titolo di Grand'Ufficiale della Legion d'Onore, il più importante riconoscimento del paese, al premier britannico dimissionario Keir Starmer, che verrà sostituito il 20 luglio a Downing Street da Andy Burnham.
(Keystone-ATS) Macron ha decorato Starmer ieri, quando il premier britannico si trovava a Parigi per il vertice della Coalizione dei volenterosi per l’Ucraina e per partecipare all’odierna parata del 14 luglio.
Insieme, Macron e Starmer sono gli iniziatori della cosiddetta Coalizione dei volenterosi a cui ormai partecipano 37 Stati, in sostegno all’Ucraina.