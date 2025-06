Macron apre la conferenza dell’Onu a Nizza sugli Oceani

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha aperto questa mattina a Nizza la 3/a conferenza dell'Onu sugli Oceani, lanciando un appello alla mobilitazione per gli oceani "in ebollizione".

2 minuti

(Keystone-ATS) “Se la terra si riscalda – ha detto Macron – l’oceano è in ebollizione. La prima risposta è, quindi, il multilateralismo. Il clima, come la biodiversità, non è una questione di opinioni, è qualcosa che riguarda fatti scientifici appurati”.

Il trattato sulla protezione dell’alto mare sarà ratificato da un numero sufficiente di paesi così da poter entrare in vigore, ha confermato Macron, annunciando nuovi impegni da parte di diversi paesi per raggiungere almeno le 60 ratifiche. “Alla cinquantina di ratifiche già depositate proprio qui nelle ultime ore – ha detto aprendo la conferenza il capo di stato francese – si sono aggiunti formalmente altri 15 paesi”. “Questo – ha continuato – fa sì che l’accordo politico sia stato raggiunto, e ciò ci consente di affermare che questo trattato sull’alto mare sarà applicato. Quindi, ce l’abbiamo fatta”. Il trattato, firmato nel 2023, entrerà in vigore 120 giorni dopo la 60/a ratifica. La Francia aveva auspicato, in un primo tempo, di ottenere le 60 ratifiche entro l’inizio del vertice di Nizza.

Macron ha insistito sul fatto che la Groenlandia, dove si recherà in visita a fine settimana e che è nel mirino degli Stati Uniti di Donald Trump, “non è in vendita”. “Gli abissi non sono in vendita – ha detto – non lo sono più della Groenlandia o dell’Antartico o il mare profondo. Non sono in vendita”.