Macron a Xi, Cina ha capacità su cessate fuoco in Ucraina

La Cina ha la "capacità decisiva" per poter influenzare il cessate il fuoco in Ucraina. È quanto ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, nell'incontro con il suo omologo Xi Jinping presso la Grande sala del popolo.

(Keystone-ATS) Il capo dell’Eliseo ha anche detto che Francia e Cina devono superare le loro “differenze”, rilevando che “a volte ci sono divergenze, ma è nostra responsabilità superarle per il bene comune”.

Il presidente Xi Jinping ha dal canto suo sollecitato “legami più stabili” tra Cina e Francia, auspicando di poter lavorare in modo da “escludere ogni interferenza” per arrivare a “una partnership strategica” ad ampio raggio e più stabile.

Nel bilaterale, Xi ha anche rimarcato la necessità di difendere “il multilateralismo” come base delle relazioni internazionali.

Cina sostiene sforzi di pace

La Cina “sostiene tutti gli sforzi favorevoli alla pace” in Ucraina, ha poi detto Xi Jinping, ricorrendo alla formula più usata finora da Pechino sull’aggressione di Mosca ai danni di Kiev.

Xi, inoltre, ha rimarcato l’importanza dei colloqui avuti, utili per “rafforzare il coodinamento strategico” con Parigi e la cooperazione in settori come l’aerospazio e l’energia nucleare, nonché per sottolineare lo scenario di maggiori investimenti cinesi in Francia.