Macron: “sarebbe chic se gli Usa parlassero francese”

Keystone-SDA

"Sarebbe chic". Con queste poche parole, affidate a un retweet su X, il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto alle frasi scherzose pronunciate da re Carlo durante la cena di Stato a Washington.

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(Keystone-ATS) Replicando a quanto detto dal leader Usa Donald Trump, secondo cui “se non fosse per gli Stati Uniti, i Paesi europei parlerebbero tedesco”, Carlo aveva infatti affermato che “se non fosse per noi (gli inglesi, ndr), parlereste francese”, riferendosi alla contesa tra le potenze coloniali di Gran Bretagna e Francia prima dell’indipendenza degli Stati Uniti.