Macron, raddoppio del bilancio della difesa da oggi al 2027

Keystone-SDA

Il presidente francese, Emmanuel Macron, vuole "portare uno sforzo nuovo e storico" in materia di difesa ed ha annunciato che il bilancio di questo settore "raddoppierà da oggi al 2027".

(Keystone-ATS) Macron ha spiegato che “alla legge di programmazione militare si aggiungerà uno sforzo di 3,5 miliardi nel 2026 e di 3 miliardi ulteriori l’anno seguente”. “Consacreremo dunque 64 miliardi di euro per la nostra difesa nel 2027. È il doppio del bilancio di cui le forze armate disponevano nel 2017”, ha aggiunto.

“Siamo chiari: noi, europei, dobbiamo ormai garantirci da soli la nostra sicurezza”, ha detto il presidente francese parlando davanti allo stato maggiore delle Forze armate alla vigilia della festa nazionale del 14 luglio.

Secondo Macron, la Francia deve difendere “la libertà del nostro modello economico”; quella del “nostro modello politico e democratico”, di fronte a tentativi di ingerenza, la nostra “libertà individuale” e la “libertà della nostra nazionale mentre i rischi della divisione minacciano la nostra dignità”.

Macron ha affermato che “la libertà non è mai stata così minacciata” dalla fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945 e che “mai la pace nel nostro continente è dipesa a tal punto dalle nostre decisioni attuali”. “Viviamo in un momento di sconvolgimenti. Ne percepiamo da tempo l’imminenza. Questi sconvolgimenti sono ormai effettivi”, ha dichiarato, riferendosi in particolare a “imperialismo e potenze annessioniste” come la Russia e alla “legge del più forte”.