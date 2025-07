Macron, la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina

Keystone-SDA

"La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina". Lo ha annunciato in serata il presidente francese Emmanuel Macron.

(Keystone-ATS) “Fedele al suo impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. Farò l’annuncio formale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il prossimo settembre” in programma a New York, ha scritto il capo di Stato francese sui social media X e Instagram.