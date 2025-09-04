Macron, ‘per Kiev robuste garanzie di sicurezza’

Keystone-SDA

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha aperto il vertice della Coalizione dei volenterosi all'Eliseo, con la partecipazione di 35 leader mondiali, alcuni presenti, altri collegati in videoconferenza.

(Keystone-ATS) “Questa riunione ci consentirà di finalizzare delle garanzie di sicurezza robuste per l’Ucraina”, le sue prime parole in apertura.

I “volenterosi” per l’Ucraina sanciranno – come ha detto ieri sera lo stesso Macron ricevendo Volodymyr Zelensky – che sono “pronti” per la forniture delle garanzie nel caso di una tregua tra Mosca e Kiev.