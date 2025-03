Macklemore e Queens of the Stone Age al Paléo Festival

Keystone-SDA

La 48esima edizione del Paléo Festival di Nyon (VD), che si terrà dal 22 al 27 luglio, accoglierà 120 artisti provenienti da una trentina di Paesi. Fra gli ospiti in cartellone ci sono i rocker americani Queens of the Stone Age e il rapper statunitense Macklemore.

(Keystone-ATS) Il Paléo intende celebrare “la musica in tutta la sua diversità”, sia dal punto di vista geografico, sia dallo stile e dalle generazioni, hanno annunciato gli organizzatori in una nota odierna.

L’hard rock, all’insegna del motto “Punk is not dead”, è rappresentato, oltre che dai Queens of the Stone Age, dai Sex Pistols in formazione con Frank Carter. Sono attesi anche i britannici Lambrini Girls, gli Skunk Anansie con la loro femminista e calva front woman Deborah Anne Dyer alias Skin, il blues rock dei Texas e la new wave dei Simple Minds da Glasgow.

Macklemore in apertura

Oltre a Macklemore, che si esibirà in apertura del Paléo, sarà sulla Plaine de l’Asse con la musica hip hop anche la star hollywoodiana Will Smith. Non mancherà il rap in lingua francese con Ninho&Niska, SDM e il rapper belga Hamza.

Per la musica pop si citano Nemo, artista di Bienne (BE) che ha vinto l’Eurovision Song Contest lo scorso anno, Soprano, Clara Luciani e Zaho de Sagazan, si legge nella nota.

Sul palco Belleville, dedicato alle nicchie elettroniche, sono previsti tre concerti di artiste: Charlie Tee con la drum’n’bass, Anetha con la techno e Rosa Pistola con il reggaeton. La musica elettronica farà danzare il pubblico anche con il DJ David Guetta, il duo francese Justice, Lost Frequencies e Ascendant Vierge.

Nei sei giorni di festival, in cui sono attesi circa 250’000 persone, si terranno più di 250 concerti e spettacoli su otto palchi.