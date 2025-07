Macklemore crea atmosfera al Gurten nonostante le polemiche

Keystone-SDA

Macklemore ha chiesto il cessate il fuoco a Gaza ieri sera al Gurten Festival di Berna, tra gli applausi scroscianti del pubblico. L'esibizione del rapper americano aveva suscitato polemiche prima del concerto, ma gli appassionati di musica sono accorsi in massa.

(Keystone-ATS) La celebre collina di fronte al palco principale ha registrato il tutto esaurito ieri in occasione della giornata inaugurale del festival. La folla è venuta ad ascoltare il rapper statunitense Macklemore e la sua band di sei elementi.

Gli spettatori hanno potuto cantare le sue hit melodiche “Thrift Shop” e “Can’t Hold Us”, create in collaborazione con Ryan Lewis. Ma i suoi fan hanno anche ammirato i flussi veloci del rap per cui Macklemore è noto.

Benjamin Haggerty, il vero nome del musicista nato a Seattle, ha avuto molto da dire durante la prima serata del Gurten. Ha parlato con entusiasmo del nuoto nell’Aare e ha reso omaggio alla presenza di un pubblico scatenato. Nell’introdurre “Hind’s Hall”, una canzone sulle proteste pro-palestinesi, ha detto che sapeva che alcune voci si erano alzate per impedire la sua esibizione, “ma ce l’abbiamo fatta”, e che non sarebbe stato messo a tacere. Durante la sua esibizione, sullo schermo è apparsa la scritta “Free Palestine, ceasefire now”. Il pubblico lo ha acclamato e molte bandiere palestinesi sventolavano nella sua direzione.

Polemiche in vista dell’esibizione

Macklemore si è riferito alle critiche sorte prima della sua esibizione. In una lettera aperta, circa 200 persone avevano chiesto agli organizzatori del Gurten Festival di riconsiderare l’impegno del musicista. In particolare, hanno criticato Macklemore per le sue dichiarazioni nelle quali ha negato il diritto all’esistenza di Israele e abbellito il terrorismo di Hamas descrivendolo come resistenza.

Gli organizzatori non hanno ritenuto necessario intraprendere alcuna azione preventiva, basandosi sulla definizione dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) secondo cui le critiche a Israele non costituiscono antisemitismo.

Interrogata dall’agenzia Keystone-ATS, la portavoce Nadine Brönnimann ha dichiarato di comprendere la preoccupazione espressa dagli ambienti ebraici, ma che gli attacchi descritti nella lettera non hanno nulla a che fare con l’impegno di Macklemore. Sul Gurten si sostiene “la coesistenza pacifica, la tolleranza e la comunità mettendo ciò che ci unisce al di sopra di ciò che ci divide”.

L’artista ha fatto commenti simili. “Voglio uguali diritti per tutti”, ha detto. Questo è il suo messaggio e lo sarà sempre.