Machado, i venezuelani sostengono il presidente Trump

Keystone-SDA

In un'intervista a Fox News María Corina Machado ha affermato che la maggioranza dei suoi connazionali sostiene le azioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro i cartelli della droga e la pressione nei confronti di Nicolás Maduro.

(Keystone-ATS) “Il popolo venezuelano – ha detto la leader dell’opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace 2025 – appoggia pienamente il presidente Trump e la sua strategia perché lottiamo da 26 anni per liberare il nostro Paese”.”Ora abbiamo l’opportunità di fermare questa guerra”, ha aggiunto nell’intervista condotta da Laura Trump, nuora del leader statunitense.

“Il Venezuela – ha continuato – è un chiaro esempio della devastazione che il socialismo e la criminalità possono causare nella società. Vent’anni fa era il Paese più ricco e libero dell’America Latina, e oggi è uno dei più poveri. Questo perché il socialismo promette uguaglianza per tutti, ma in realtà siamo tutti ugualmente poveri”.