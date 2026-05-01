Macedonia del Nord: attacco a sinagoga era legato a ISIS

Keystone-SDA

L'attacco sferrato ad aprile contro la principale sinagoga di Skopie, nella Macedonia del Nord, era legato all'organizzazione terroristica Stato Islamico (ISIS).

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(Keystone-ATS) Lo hanno annunciato venerdì i servizi di intelligence del Paese. Ignoti avevano tentato di appiccare il fuoco all’edificio.

L’attacco del 12 aprile, il giorno della Pasqua ortodossa, non aveva causato vittime, ma l’ingresso dell’edificio era rimasto danneggiato. L’Agenzia per la sicurezza nazionale ha dichiarato di aver effettuato perquisizioni e arrestato sette persone sospettate di “appartenere a un gruppo radicale ideologicamente legato alla rete internazionale dello Stato Islamico”.