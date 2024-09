Mühleberg potrebbe accogliere una nuova centrale, dice Rösti

(Keystone-ATS) Secondo il ministro dell’energia Albert Rösti, i siti di centrali nucleari esistenti si prestano alla costruzione di eventuali nuove centrali atomiche in Svizzera: “Potrei immaginare che ne costruiamo una nuova a Mühleberg (BE), per esempio”, afferma.

Sarebbe difficile installare una centrale in un nuovo sito, perché la popolazione locale potrebbe opporsi, ha dichiarato il responsabile del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), in un’intervista rilasciata al SonntagsBlick. La popolazione di Leibstadt (AG), ha aggiunto Rösti, ha beneficiato della presenza della centrale, che ha creato posti di lavoro.

Di fronte alle critiche del vicino Land tedesco del Baden-Württemberg, il consigliere federale ha sottolineato che la Germania, la quale ha smesso di produrre energia nucleare, è stata dipendente dall’elettricità svizzera in tre occasioni durante l’inverno scorso: “La nostra politica è quindi anche di interesse europeo”, ha detto Rösti, aggiungendo che lui stesso “preferirebbe vivere vicino a una centrale nucleare piuttosto che dover vivere una mancanza di elettricità”.

Né la Confederazione, né le aziende energetiche hanno recentemente fatto piani per una nuova centrale nucleare. Finché ci sarà un divieto, le aziende non proporranno alcun nuovo progetto, ha dichiarato il consigliere federale.

Rösti vuole parlare degli eventuali costi solo quando un’impresa vorrà effettivamente costruire una centrale. “Non sarà mai la Confederazione” a dover pagare, precisa. Tuttavia, non ci saranno nuove centrali senza massicce sovvenzioni.

Nel 2017 l’elettorato svizzero ha votato a favore del divieto di costruire nuove centrali nucleari. “Solo il popolo può ribaltare una decisione popolare”, ha dichiarato Rösti interpellato a tale proposito dal SonntagsBlick. Il ministro dell’energia ha aggiunto che il Consiglio federale è tenuto ad anticipare le nuove situazioni e a presentare proposte alla popolazione.