Lupo: uccisi 101 esemplari lo scorso anno

Keystone-SDA

Tra il 1° febbraio 2024 e la fine dello scorso gennaio sono stati - legalmente - abbattuti 101 lupi. Lo ha annunciato oggi la fondazione Kora, precisando che altri sei canidi sono morti accidentalmente o per cause naturali.

1 minuto

(Keystone-ATS) Più in dettaglio, 47 lupi sono stati soppressi nei Grigioni (in un comunicato diffuso in serata Coira ha annunciato l’uccisione di 48 esemplari nel periodo in rassegna, ndr.), 34 in Vallese, cinque nel canton Vaud, tre a San Gallo e tre anche in Ticino. Il confronto con gli anni precedenti mostra un aumento costante del numero di uccisioni di questo predatore: nel 2021/22 erano 16, nel 2022/23 39 completato secondo paragrafo con dati del Canton Gerig

Kora – una fondazione per la protezione degli animali selvatici – ha indicato anche che in Svizzera lo scorso anno è stata confermata la presenza di almeno 135 cuccioli. Prima della fine stagione di caccia, chiusasi a fine gennaio, la Svizzera contava 26 branchi indigeni e 11 transfrontalieri.

Per nove di questi i Cantoni erano stati autorizzati a eliminarli completamente. Quindici potevano essere regolati uccidendo da uno a due terzi dei giovani lupi.