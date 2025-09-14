La televisione svizzera per l’Italia

Lupo: priorità a tiri dissuasivi, non di abbattimento, esperto

Keystone-SDA

La strategia del consigliere federale Albert Rösti di puntare esclusivamente sull'abbattimento dei lupi è "una politica miope". Lo sostiene Jean-Marc Landry, specialista del lupo, in un'intervista pubblicata oggi dal Matin Dimanche.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Riferendosi alla presenza di un branco di lupi nella valle di La Brévine (NE), l’esperto sostiene che il tiro di regolazione sia “una falsa soluzione” a lungo termine. “Eliminare un individuo può destabilizzare il branco, favorendo la dispersione e aumentando i danni altrove”, spiega Landry. Recentemente, il Canton Neuchâtel ha autorizzato l’abbattimento di quattro lupi, ovvero la metà del branco.

“Bisognerebbe privilegiare i tiri di dissuasione per educare il lupo, anziché ricorrere sistematicamente a tiri letali, difficili da eseguire in ambienti di pascoli boschivi e foreste, dove la finestra di tiro è più limitata rispetto alle Alpi, che offrono terreni più aperti”, afferma l’esperto.

Il lupo è qui, dobbiamo conviverci

Landry non crede nell’eradicazione totale del lupo in Svizzera: “Servirebbe che anche i Paesi vicini, come Italia o Germania, decidessero di eliminarlo. Il lupo è qui, e dobbiamo imparare a conviverci”. La decisione del consigliere federale Albert Rösti di concentrarsi esclusivamente sulla questione dei tiri rappresenta una strategia poco lungimirante.

L’esperto ricorda che già nel 1995, dopo i primi attacchi nella Val Ferret, il Vallese aveva dichiarato di non voler tollerare il lupo. “Trent’anni dopo, esso è ancora presente”, sottolinea.

Mentre nel Giura si moltiplicano gli attacchi da parte di bovini, l’esperto ritiene che spetti alla politica intervenire in supporto degli allevatori: “Occorre decidere dove allocare le risorse. In Svizzera, i bovini sono considerati non proteggibili, quindi senza finanziamenti federali. Gli allevatori sono lasciati soli di fronte al problema”, riassume.

Per l’esperto, i tiri letali sono solo una parte di un insieme di misure di protezione: “Anziché puntare tutto sull’eliminazione, si potrebbero dotare più lupi di collari GPS per studiare le loro interazioni con il bestiame”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR