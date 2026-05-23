Lunghe code al San Gottardo
Anche quest'anno il lungo weekend di Pentecoste è accompagnato dalle tradizionali code al San Gottardo. Poco dopo le 9.00 di stamane i veicoli incolonnati davanti al portale nord della galleria raggiungevano i 20 chilometri, secondo il sito del TCS.
(Keystone-ATS) Gli automobilisti devono prevedere tre ore e venti minuti di tempo di percorrenza in più. Come percorso alternativo per raggiungere il sud delle Alpi dalla Svizzera tedesca è consigliata l’A13 attraverso il tunnel del San Bernardino, mentre dalla Romandia il Gran San Bernardo o il Sempione.