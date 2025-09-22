Luna, per la NASA il lander di SpaceX non sarà pronto nel 2027

Secondo la NASA il lander lunare di SpaceX, una variante del veicolo Starship che dovrebbe trasferire gli astronauti dall'orbita lunare alla superficie della Luna, non sarà pronto in tempo per la missione Artemis 3 prevista per il 2027.

(Keystone-ATS) Lo ha detto l’agenzia spaziale degli Stati Uniti incontrando i membri del Comitato per la sicurezza aerospaziale.

Il rischio è che il ritardo, stimato in anni, farebbe slittare tutto il programma Artemis. Questa conclusione è stata maturata dalla NASA in seguito alla visita fatta in agosto alla base spaziale di SpaceX e agli incontri avvenuti con i dirigenti dell’azienda di Elon Musk.

A preoccupare è soprattutto la dimostrazione del trasferimento criogenico del propellente, necessario per rifornire Starship in orbita terrestre bassa prima che possa dirigersi verso la Luna. Lo stesso timore è stato espresso anche dalla presidente di SpaceX Gwynne Shotwell, intervenuta il 16 settembre alla World Space Business Week: “Spero che non sia così difficile come alcuni dei miei ingegneri pensano che possa essere”, ha detto Shotwell a proposito del progetto che dovrebbe riportare un astronauta sul suolo del nostro satellite.

Nonostante ciò, il Comitato della NASA ha anche elogiato SpaceX per i risultati ottenuti finora, in particolare per la rapidità nei lanci resa possibile dal razzo Falcon 9. “Non c’è nessun concorrente, né governativo né industriale, che disponga di questa combinazione completa di fattori che consentono di raggiungere ritmi di produzione e di lanci così elevati – ha affermato Paul Hill, uno dei membri del Comitato – con le relative ricadute dirette sull’aumento dell’affidabilità e sulla riduzione dei costi. Tuttavia, questo crea priorità in contrasto con lo sviluppo di Starship e del lander lunare”.