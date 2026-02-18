Lula in missione in India, sabato bilaterale con Modi

Keystone-SDA

Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva è atterrato oggi a New Delhi, alla guida di un'ampia delegazione, che vede una dozzina di ministri e decine di capi di aziende brasiliane.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lula parteciperà domani alla cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’AI Impact Summit, e sabato incontrerà il premier indiano Modi.

“I due leader affronteranno l’intera gamma delle relazioni bilaterali”, anticipa una nota del ministero degli Esteri di Delhi, mentre il portavoce del ministero Randhir Jaiswal, che accompagna la sua dichiarazione con immagini del red carpet con cui il presidente brasiliano è stato accolto mentre scendeva dall’aereo, sottolinea che “India e Brasile condividono una relazione molto stretta e sfaccettata”. Il Brasile, il più ampio mercato per l’India nell’America Latina, si propone oggi, tra l’altro, come un’alternativa globale per le terre rare in un mercato dominato dalla Cina.