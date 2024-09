Lula, “l’ONU non ha il coraggio di creare lo stato palestinese”

(Keystone-ATS) “L’ONU ha avuto la forza di creare lo Stato di Israele”, ma oggi “non ha il coraggio di crearne uno palestinese”. Lo ha detto il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva a margine della sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni unite, in corso a New York.

“Il mondo è fuori controllo. Nessuno rispetta nessuno”, ha proseguito il capo di Stato, criticando l’organizzazione che “non ha la forza” per prendere decisioni importanti, creando un danno alla pace nel mondo.

“Non ci sarebbe stata la guerra tra Russia e Ucraina. Non ci sarebbe stato il genocidio nella Striscia di Gaza. Non ci sarebbe stato bisogno di un’invasione in Libia né della guerra in Iraq. Tutto ciò avrebbe potuto essere evitato se l’ONU avesse adempiuto al suo compito di imporre una governance globale”, ha concluso.