Lukashenko si offre di ospitare colloqui di pace a Minsk

Keystone-SDA

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko si è offerto di ospitare i colloqui di pace sull'Ucraina a Minsk, estendendo l'invito ai suoi omologhi Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Dite a Trump che lo aspetto qui, insieme a Putin e Zelensky”, ha detto Lukashenko in un’intervista con il blogger americano Mario Nawfal registrata il 27 febbraio e pubblicata oggi.

Per la Russia Minsk “è il posto migliore” per condurre negoziati con l’Ucraina e gli Usa, come proposto dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko. La Bielorussia “è il nostro principale alleato, quindi è il posto migliore per i negoziati”, ha detto Peskov, citato dall’agenzia Interfax, anche se ha aggiunto che finora non si è parlato della possibile sede dei colloqui.