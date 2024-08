Luftwaffe aiuta a spostare elicottero da Dübendorf a Emmen

(Keystone-ATS) Le Forze aeree svizzere hanno spostato oggi un elicottero del tipo Cougar dall’aerodromo militare di Dübendorf (ZH) a quello di Emmen (LU). In mancanza di mezzi propri adatti, è intervenuto un cargo A400M dell’Aeronautica militare tedesca.

Prima di partire per Emmen l’elicottero è stato smontato a Dübendorf. La manovra è stata effettuata nell’ambito di un test di trasporto che dura dal 22 al 30 agosto.

La portavoce dell’esercito Delphine Schwab-Allemand ha spiegato all’agenzia di stampa Keystone-ATS che il test ha lo scopo di fornire al personale di manutenzione conoscenze importanti per poter trasportare rapidamente un elicottero su lunghe distanze in caso di emergenza. L’obiettivo è di sviluppare le capacità per missioni di soccorso in caso di disastri e per missioni militari di promozione della pace all’estero, ma anche di rafforzare le capacità di difesa della Svizzera attraverso la cooperazione internazionale.