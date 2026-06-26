Lufthansa pronta a fermare fino a 40 aerei per carenza carburante

Keystone-SDA

Condividi

A causa dell'aggravarsi della situazione relativa al carburante, Lufthansa si sta preparando a mettere a terra fino a 40 aeromobili. È quanto emerge da dichiarazioni interne del CEO del gruppo Carsten Spohr, di cui dispone lo Spiegel.

1 minuto

(Keystone-ATS) Durante un incontro con i dipendenti tenutosi oggi, Spohr ha affermato che nel giro di 72 ore il caro cherosene si è trasformato in un problema di disponibilità: in un numero sempre maggiore di aeroporti il carburante rischia di esaurirsi. Alcuni aeroporti asiatici hanno già rifiutato voli supplementari per preservare le proprie riserve destinate al programma di volo in corso.