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Lufthansa pronta a fermare fino a 40 aerei per carenza carburante

Keystone-SDA

A causa dell'aggravarsi della situazione relativa al carburante, Lufthansa si sta preparando a mettere a terra fino a 40 aeromobili. È quanto emerge da dichiarazioni interne del CEO del gruppo Carsten Spohr, di cui dispone lo Spiegel.

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(Keystone-ATS) Durante un incontro con i dipendenti tenutosi oggi, Spohr ha affermato che nel giro di 72 ore il caro cherosene si è trasformato in un problema di disponibilità: in un numero sempre maggiore di aeroporti il carburante rischia di esaurirsi. Alcuni aeroporti asiatici hanno già rifiutato voli supplementari per preservare le proprie riserve destinate al programma di volo in corso.

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