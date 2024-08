Lufthansa e Swiss sospendono i voli per Tel Aviv fino all’8 agosto

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il gruppo Lufthansa – di cui fa parte Swiss – ha annunciato la sospensione di tutti i voli per Tel Aviv fino all’8 agosto compreso. Prolunga inoltre di una settimana lo stop di quelli a destinazione di Beirut, ossia fino al 12 agosto compreso.

Le decisioni riguardano anche la compagnia aerea elvetica. “Dopo un esame approfondito”, Swiss ha deciso di sospendere i voli tra Zurigo e Tel Aviv (LX252 e LX253) da venerdì 2 agosto a giovedì 8 agosto compreso,” si legge in un’e-mail inviata all’agenzia Keystone-ATS.

Siamo profondamente dispiaciuti per i disagi, ma la sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimane sempre la nostra massima priorità, viene precisato.

I passeggeri interessati saranno contattati direttamente. Quelli i cui voli sono stati cancellati possono riprogrammare il loro volo gratuitamente o richiedere un rimborso.

Swiss ha poi aggiunto che monitora attentamente la situazione in Medio Oriente. “I nostri specialisti stanno valutando tutte le informazioni disponibili e rimangono in costante contatto con le autorità competenti in Svizzera e sul posto”.