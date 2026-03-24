Lufthansa: niente voli regione Golfo fino a ottobre, anche Swiss

Keystone-SDA

A causa della "situazione instabile in Medio Oriente" Swiss e le altre compagnie aeree del gruppo Lufthansa cancellano tutti i voli per Tel Aviv e Dubai, con poche eccezioni, fino al 31 maggio compreso.

1 minuto

(Keystone-ATS) I collegamenti per Abu Dhabi, Amman, Beirut, Riad, Erbil, Dammam, Mascate e Teheran saranno sospesi addirittura fino al 24 ottobre.

La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi ha sempre la massima priorità per il Gruppo Lufthansa, si legge sul sito web di Swiss. Data la situazione in continua evoluzione, sono possibili modifiche da parte delle singole compagnie aeree, viene precisato.

La cancellazione riguarda le compagnie Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways ed Edelweiss. La compagnia Eurowings non volerà verso le destinazioni di Tel Aviv, Beirut ed Erbil per il momento fino al 30 aprile.

I passeggeri interessati potranno cambiare gratuitamente la prenotazione per una data successiva o, in alternativa, riceveranno il rimborso completo del prezzo del biglietto.