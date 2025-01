Lucioperca è il pesce dell’anno, “bello e combattivo”

Keystone-SDA

Splendido come una creatura mitica, spietato come un feroce predatore, amato sia dai pescatori sia da chi è chiamato a cucinarlo: viene descritto così il lucioperca, animale d'acqua dolce designato pesce dell'anno 2025 dalla Federazione svizzera di pesca (FSP).

3 minuti

(Keystone-ATS) Il lucioperca è uno dei pesci più affascinanti delle acque svizzere, scrive l’organizzazione in un comunicato odierno. Ciò che lo rende ancora più sorprendente è il fatto che ha iniziato a diffondersi nella Confederazione solo circa sessant’anni fa. Vive in gran numero nei laghi di Lugano, di Costanza, di Morat, di Gruyère, di Schiffenen e di Sihl. Ma è di casa anche in molti fiumi, bacini di sbarramento e canali dell’altopiano centrale.

“Il lucioperca è un pesce davvero bellissimo”, afferma David Bittner, direttore della FSP, citato nella nota. “Sembra un animale favoloso uscito da un libro di fiabe: il suo aspetto maestoso è dovuto alle due pinne dorsali separate, la cui anteriore è dotata di vistose spine. Le sue squame leggermente scintillanti, i grandi occhi e la bocca ampiamente sporgente gli conferiscono un’aria di nobiltà”.

Ma il lucioperca è anche definito “tremendo”. Grazie ai suoi occhi penetranti, anche di notte, e alla sensibilità della sua linea laterale, che percepisce la minima variazione di pressione, è un eccellente cacciatore, superiore alla maggior parte delle sue prede. Inoltre, come i lupi, il lucioperca si muove in branco, circondando la preda in modo coordinato e attaccando all’improvviso.

Può essere però anche un super-papà. Durante la stagione riproduttiva, il maschio costruisce un nido su un fondo di ghiaia o sabbia, spesso vicino a strutture sommerse come le radici. Attira una femmina che deposita le uova in questo nido. Dopo la deposizione delle uova, il maschio rimane a sorvegliarle ferocemente e a proteggere aggressivamente dai predatori gli avannotti appena nati.

Il lucioperca è molto apprezzato dai pescatori professionisti e dai pescatori ricreativi. Inoltre, i suoi filetti bianchi e senza lische sono i preferiti dagli chef stellati. “È quindi ancora più deludente che nelle acque svizzere se ne possano pescare solo circa 10 tonnellate all’anno”. L’elevata domanda può essere soddisfatta solo dall’acquacoltura e dalle importazioni. “Questo dovrebbe farci riflettere”, afferma Daniel Jositsch, presidente centrale della FSP, a sua volta citato nel comunicato.

In virtù della sua capacità di adattamento, il lucioperca è una delle poche specie ittiche in grado di sopravvivere da sola. “Ma dobbiamo sfruttarlo in modo sostenibile, per questo abbiamo bisogno di misure di protezione”, spiega Bittner. Più generalmente, la FSP vede il lucioperca come un messaggero: “vogliamo che tutti i pesci in Svizzera ricevano maggiore attenzione e considerazione”, afferma Jositsch. Il fatto che tre quarti di essi siano sulla lista rossa dovrebbe dare qualche pensiero. Jositsch si aspetta anche che le autorità siano più aperte verso le specie ittiche non autoctone che non danneggiano la flora e fauna.