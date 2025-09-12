Lucerne Festival: più pubblico dell’anno scorso

Keystone-SDA

Maggior affluenza quest'anno al Lucerne Festival: ai 163 eventi hanno partecipato 84'000 persone, 3000 in più rispetto al 2024.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nella sua ultima edizione alla guida del festival, il direttore Michael Haefliger stila un “bilancio eccezionale”, secondo un comunicato odierno.

Il tasso di partecipazione agli eventi nel corso dei 34 giorni di festival è stata dell’89%, viene precisato nella nota del festival.

La sala da concerto gonfiabile “Ark Nova” ha attirato altri 12’000 visitatori ed è stata installata per la prima volta fuori dal Giappone sul prato del Lido, davanti al Museo Svizzero dei Trasporti.

Altre manifestazioni del festival si sono svolti all’aperto, nella chiesa di San Luca, alle scuole di Lucerna e in altri luoghi.

Il programma aveva il motto “Open End” ed era incentrato su opere incompiute o cicliche, che sono state eseguite dalle “più importanti orchestre internazionali”, come l’Orchestra Filarmonica di Berlino o la West-Eastern Divan Orchestra con Daniel Barenboim, secondo la nota.

Il festival si concluderà domenica con una “festa d’addio” per il direttore, un concerto evento presso il Centro culturale e congressuale (KKL). Dopo 26 anni, Haefliger passerà le consegne a Sebastian Nordmann alla fine del 2025.