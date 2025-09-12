La televisione svizzera per l’Italia

Lucerne Festival: più pubblico dell’anno scorso

Keystone-SDA

Maggior affluenza quest'anno al Lucerne Festival: ai 163 eventi hanno partecipato 84'000 persone, 3000 in più rispetto al 2024.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nella sua ultima edizione alla guida del festival, il direttore Michael Haefliger stila un “bilancio eccezionale”, secondo un comunicato odierno.

Il tasso di partecipazione agli eventi nel corso dei 34 giorni di festival è stata dell’89%, viene precisato nella nota del festival.

La sala da concerto gonfiabile “Ark Nova” ha attirato altri 12’000 visitatori ed è stata installata per la prima volta fuori dal Giappone sul prato del Lido, davanti al Museo Svizzero dei Trasporti.

Altre manifestazioni del festival si sono svolti all’aperto, nella chiesa di San Luca, alle scuole di Lucerna e in altri luoghi.

Il programma aveva il motto “Open End” ed era incentrato su opere incompiute o cicliche, che sono state eseguite dalle “più importanti orchestre internazionali”, come l’Orchestra Filarmonica di Berlino o la West-Eastern Divan Orchestra con Daniel Barenboim, secondo la nota.

Il festival si concluderà domenica con una “festa d’addio” per il direttore, un concerto evento presso il Centro culturale e congressuale (KKL). Dopo 26 anni, Haefliger passerà le consegne a Sebastian Nordmann alla fine del 2025.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR