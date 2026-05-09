Lucerna: manifestazione Mass-Voll e contromanifestazione

Keystone-SDA

Centinaia di persone hanno manifestato oggi alla Kurplatz di Lucerna contro il pacchetto di accordi tra la Svizzera e l'Unione europea, rispondendo alla chiamata del movimento Mass-Voll, assurto agli onori della cronaca per l'opposizione alle misure anti Covid.

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(Keystone-ATS) I partecipanti hanno sventolato numerose bandiere svizzere, ha constatato un giornalista di Keystone-ATS sul posto. Le forze dell’ordine hanno tenuto sotto occhio attento lo svolgimento della protesta.

Contemporaneamente, infatti, un migliaio di persone si è riunito dal lato opposto del lago, in Europaplatz, per una contromanifestazione organizzata da un’alleanza di sinistra che denunciava la presenza di militanti di estrema destra provenienti dalla Bulgaria e dall’Ungheria al fianco di Mass-Voll. È stato visto anche un esponente dell’organizzazione svizzera di estrema destra Junge Tat.

La sezione cittadina del PS aveva già lanciato un avvertimento il mese scorso, mentre i Verdi avevano chiesto il ritiro dell’autorizzazione a manifestare a Mass-Voll. Un’oratrice ha messo in guardia da una “ricomparsa del fascismo”.

Almeno fino a metà pomeriggio le due fazioni sono rimaste pacifiche.