Lucerna: due poliziotti presi a calci e pugni

Keystone-SDA

Alcuni giovani hanno aggredito con calci e pugni dei poliziotti la scorsa notte a Lucerna. Due agenti hanno riportato ferite, mentre tre persone sono finite in manette.

(Keystone-ATS) I fatti, scrive in una nota odierna la polizia cantonale, sono avvenuti verso le 03.30. Due poliziotti hanno notato un gruppo che si stava comportando in modo aggressivo nei confronti di altre persone e si sono dunque avvicinati per calmare gli animi.

A quel punto però, sono stati assaliti fisicamente da due individui e infine attaccati da diversi altri con calci e pugni. L’intervento di ulteriori pattuglie ha poi permesso di riportare la situazione sotto controllo.

In tre sono già stati arrestati: si tratta di due svizzeri di 20 e 22 anni e di uno spagnolo 20enne. Le forze dell’ordine sono ora alla ricerca di testimoni oculari e di eventuali filmati dell’accaduto.