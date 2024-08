Lucerna: circa 2000 persone alla manifestazione LGBTQ+

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Circa 2’000 membri e simpatizzanti della comunità LGBTQ+ si sono riuniti questa sera a Lucerna per una manifestazione che celebrava la diversità.

All’insegna del motto “Hate out – love in”, il corteo rumoroso ma pacifico ha attraversato le strade di Lucerna fino al Panorama Bourbaki, dove la Pride della Svizzera centrale si è conclusa con un after-party.

La folla è partita alle 20 dal Nationalquai e sui manifesti si potevano leggere gli slogan seguenti: “Gen-Z contro l’omofobia” e “Dio ama la diversità. Anche noi”.

Il corteo è stato accompagnato dai suoni techno ed electro del DJ Carlos Deloro. In mezzo, però, c’è stato spazio anche per qualche canzone degli Abba. Il corteo si è infine concluso festosamente sulla Löwenplatz con la canzone “Born this way” di Lady Gaga.